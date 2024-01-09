Каррера: пока из «Енисея» со мной никто не связывался

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что не получал предложений возглавить «Енисей».

«Пока из клуба со мной никто не связывался. Если всё сложится, то я сделаю некоторые оценки, чтобы понять, может ли это быть интересно», — цитирует Карреру Sport24.

59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на информацию о том, что Александр Мостовой может быть назначен на пост главного тренера команды.