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Каррера: пока из «Енисея» со мной никто не связывался

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что не получал предложений возглавить «Енисей».
Каррера: пока из «Енисея» со мной никто не связывался
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Пока из клуба со мной никто не связывался. Если всё сложится, то я сделаю некоторые оценки, чтобы понять, может ли это быть интересно», — цитирует Карреру Sport24.

59-летний специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к десятому чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

Ранее генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев отреагировал на информацию о том, что Александр Мостовой может быть назначен на пост главного тренера команды.

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