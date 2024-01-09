RT в Telegram
Подпишись

Ташуев: Месси — звезда мирового уровня, а в РПЛ нет лучшего футболиста по всем направлениям

Короткая ссылка
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказал мнение касательно лучшего футболиста в РПЛ.
Ташуев: Месси — звезда мирового уровня, а в РПЛ нет лучшего футболиста по всем направлениям
  • AFP
  • © DANIEL RAMALHO

«Лучший игрок 2023 года? Тяжело сказать, в каждой команде есть лидеры. Нет яркого футболиста, лучшего по всем направлениям. Есть опытные, иностранцы и молодые, но нет того, кто выделяется явно. Возьмём, например, Месси, он звезда мирового уровня и выше всех уровнем, но в РПЛ таких нет», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Аргентинец помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды МЛС и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит семь матчей «Интер Майами» из-за участия в Кубке Америки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить