Ташуев: Месси — звезда мирового уровня, а в РПЛ нет лучшего футболиста по всем направлениям

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказал мнение касательно лучшего футболиста в РПЛ.

«Лучший игрок 2023 года? Тяжело сказать, в каждой команде есть лидеры. Нет яркого футболиста, лучшего по всем направлениям. Есть опытные, иностранцы и молодые, но нет того, кто выделяется явно. Возьмём, например, Месси, он звезда мирового уровня и выше всех уровнем, но в РПЛ таких нет», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Аргентинец помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды МЛС и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит семь матчей «Интер Майами» из-за участия в Кубке Америки.