В Красноярске продолжаются поиски тела баскетболиста Петухова

Поиски тела баскетболиста Антона Петухова в Красноярске не останавливаются.

«Сейчас мы в режиме ожидания новых вводных от полиции. Как только появится необходимость, волонтёры снова выйдут на поиск. Оборудование и люди для этого есть. Также на этой неделе планируем повторно выйти к воде», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Спортсмен ушёл из дома в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря. Сотрудники уголовного розыска по видеозаписям установили, что 20-летний атлет упал в Енисей с Октябрьского моста.

Россиянин выступал за столичный «ЦСКА-Юниор» с 2020 по 2023 год, в составе которого стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ. Летом 2023 года он перешёл в «Барнаул».

Ранее казанский УНИКС на выезде уступил красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.