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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: Гойкович покинет наш клуб

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о том, что защитник Ренато Гойкович покинет клуб по завершении контракта.
Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: Гойкович покинет наш клуб
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Как я понял, он не хочет продлевать контракт. Он покинет клуб, скорее всего, летом или уже этой зимой. Посмотрим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

28-летний игрок подписал контракт с «Оренбургом» в 2020 году. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Всего за оренбургский клуб в сезоне-2023/24 футболист из Боснии и Герцеговины провёл 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее футболист «Оренбурга» Степан Оганесян пожелал прогресса для российского футбола в новом году.

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