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Джонсон — о получении гражданства РФ: собираюсь отметить это знаменательное событие

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Американский боксёр Кевин Джонсон поделился эмоциями после получения российского гражданства.
Джонсон — о получении гражданства РФ: собираюсь отметить это знаменательное событие
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Да‑да‑да. Это только‑только случилось. Я очень рад. И совсем скоро я получу документ. Собираюсь отметить это знаменательное событие», — цитирует Джонсона «Матч ТВ».

9 января президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону.

44-летний спортсмен провёл 60 поединков на профессиональном ринге, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, а ещё два боя завершились вничью.

Ранее Джонсон сообщил о коллекции футболок с флагом России и Путиным.

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