Бетербиев — о возможном поединке с Биволом: как можно подписать контракт, если у меня впереди ещё бой

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Это у него нужно спросить, что он подписал. Я вообще не в курсе. Мне кажется, это неправильно, вводить людей в заблуждение, говорить неправильные вещи. Как можно подписать контракт, если у меня впереди ещё бой. Контракт подписывают, когда два боксёра обсуждают поединок, у них нет никаких боёв впереди», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».

Как сообщает журналист Дэн Рафаэл, Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым.

24 декабря состоялся боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках мероприятия Бивол встречался с британцем Линдоном Артуром. Россиянин победил единогласным судейским решением и защитил чемпионский пояс WBA.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Ранее Бетербиев прокомментировал своё отношение к популярности.