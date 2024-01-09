Канадский хоккеист СКА Лайпсик получил российский паспорт

Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

11 июля главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 29-летний канадец написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. На счету нападающего 146 (56 + 90) очков в 218 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Ранее Лайпсик не исключил, что сыграет за сборную России.