Канадский хоккеист СКА Лайпсик получил российский паспорт
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Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
11 июля главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 29-летний канадец написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Лайпсик выступает в КХЛ с 2020 года. На счету нападающего 146 (56 + 90) очков в 218 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
Ранее Лайпсик не исключил, что сыграет за сборную России.