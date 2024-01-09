Родионенко рассказала, что Далалоян, Нагорный и Мельникова не планируют завершать карьеру

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Артур Далалоян, Никита Нагорный и Ангелина Мельникова не думают о завершении спортивной карьеры.

«Что касается Далалояна, Нагорного и Мельниковой, они тренируются, готовятся к турнирам. Всё будет хорошо. У них нет пока планов завершать карьеру», — цитирует Родионенко Sport24.

9 января стало известно, что российский гимнаст Иван Стретович принял решение завершить спортивную карьеру.

Стретович является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье. Он также выигрывал золото чемпионата мира 2019 года в этой дисциплине.

Ранее гимнаст Белявский заявил, что не обижается из-за высоких зарплат футболистов.