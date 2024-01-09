Родионенко рассказала, что Далалоян, Нагорный и Мельникова не планируют завершать карьеру
- РИА Новости
«Что касается Далалояна, Нагорного и Мельниковой, они тренируются, готовятся к турнирам. Всё будет хорошо. У них нет пока планов завершать карьеру», — цитирует Родионенко Sport24.
9 января стало известно, что российский гимнаст Иван Стретович принял решение завершить спортивную карьеру.
Стретович является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье. Он также выигрывал золото чемпионата мира 2019 года в этой дисциплине.
Ранее гимнаст Белявский заявил, что не обижается из-за высоких зарплат футболистов.