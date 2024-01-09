Серебряный призёр Олимпиады 2016 года гимнаст Стретович завершил карьеру

Российский гимнаст Иван Стретович принял решение завершить спортивную карьеру.

«Моя карьера длиной в 21 год была яркой, интересной, были взлёты, триумфальные победы не только на российской, но и на международной арене. Были и падения, травмы, сложные и долгие восстановления, но этот путь я прошёл достойно, с высоко поднятой головой и горжусь тем, чего добился», — написал Стретович в своём Telegram-канале.

Стретович является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье. Он также выигрывал золото чемпионата мира 2019 года в этой дисциплине.

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