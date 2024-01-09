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Fichajes: Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят покинуть Саудовскую Аравию

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Сразу три известных футболиста хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии.
Fichajes: Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят покинуть Саудовскую Аравию
  • Gettyimages.ru
  • © Khalid Alhaj/MB Media

По информации Fichajes, нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, форварда «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона не устраивают климат страны, а также посещаемость матчей и качество футбольных полей.

Напомним, что у каждого из игроков контракт со своим клубом действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Бензема покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам.

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