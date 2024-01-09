Fichajes: Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят покинуть Саудовскую Аравию

Сразу три известных футболиста хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии.

По информации Fichajes, нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, форварда «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона не устраивают климат страны, а также посещаемость матчей и качество футбольных полей.

Напомним, что у каждого из игроков контракт со своим клубом действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Бензема покинул Саудовскую Аравию по неизвестным причинам.