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Агент Кавани: мы никогда не получали предложений от клубов РПЛ

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Вальтер Гульельмоне, агент нападающего «Боке Хуниорс» Эдинсона Кавани, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.
Агент Кавани: мы никогда не получали предложений от клубов РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Rodrigo Valle

«Рассмотрел бы Кавани завершение карьеры в российском топ-клубе на щедрых условиях? Точно не сейчас, потому что Эдинсона всё устраивает в «Боке». Могу лишь добавить, что от российских клубов мы никогда не получали предложений», — цитирует Гульельмоне Metaratings.ru.

29 июля стало известно, что Кавани перешёл в «Бока Хуниорс».

36-летний форвард известен по выступлениям за «Палермо», «Наполи», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2022/23 футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля.

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