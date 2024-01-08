Биатлонистка Шевченко — о падении с велосипеда: три шва наложили в прошлом мае

Биатлонистка Наталия Шевченко рассказала о падении с велосипеда во время тренировочных сборов, после которого на лицо пришлось накладывать швы.

«Три шва наложили в прошлом мае. На первом предсезонном сборе в Крыму я сильно упала с велосипеда. Журналистов там не было, поэтому никто меня во всей красе увидеть не успел. Да и сама я впоследствии об этом не рассказывала. Это была последняя длинная велосипедная тренировка — 120 км. Обычно мы катались с Ирой Казакевич и Тамарой Дербушевой, но тогда Ира уже уехала, по каким-то причинам ей нужно было улететь на день раньше, и мы с Тамарой остались вдвоём», — заявила Шевченко RT.

По её словам, они проехали первые 60 км и собирались разворачиваться.

«Мой муж Алексей сопровождал нас на машине и ехал сзади. Что именно произошло, никто из нас троих не понял. Возможно, переднее колесо попало в какую-то ямку. Само оно у меня было на колодковых тормозах, а не на дисковых. Колодки могли прижаться, залипнуть, и колесо заблокировалось. Соответственно, я полетела через руль. Перевернулась в воздухе аж два раза», — добавила Шевченко.

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Ранее Шевченко поделилась эмоциями от своего первого сезона в биатлоне.