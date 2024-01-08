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Булыкин: от перехода Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив» выигрывают все

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Экс-игрок сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на подписание железнодорожниками полузащитника «Крыльев Советов» Никиты Салтыкова.
Булыкин: от перехода Салтыкова из «Крыльев Советов» в «Локомотив» выигрывают все
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Он талантливый молодой футболист. «Локомотив» ставит перед собой высокие задачи. Команда приобрела хорошего игрока, который сможет прогрессировать в топ-клубе. Все выигрывают от этой сделки», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

До конца сезона-2023/24 хавбек останется в «Крыльях» на правах аренды.

В текущем сезоне Салтыков провёл за самарцев 21 матч, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €3 млн. 

Ранее главный скаут «Маккаби» из Хайфы Маор Бург подтвердил информацию об интересе «Локомотива» к защитнику Абдулайе Секу.

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