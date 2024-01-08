Игрок «Интер Майами»: когда я вижу Месси на тренировке, у меня текут слюни

Футболист «Интер Майами» Николас Стефанелли прокомментировал своё отношение к звёздному одноклубнику Лионелю Месси.

«Когда я вижу его на тренировке, у меня текут слюни. Затем, когда он делает пас и оказывается к игроку спиной, я спрашиваю себя: «Как он видит этот пас?» — цитирует Стефанелли Goal.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Аргентинец помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды МЛС и чемпионата Мексики.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит семь матчей «Интер Майами» из-за участия в Кубке Америки.