Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что никакого регресса российского спорта нет.

«Не считаю, что уровень наших спортсменов упал. Никакого регресса российского спорта нет, мы конкурентоспособны», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Тарасова высказала мнение касательно возвращения российских фигуристов на международную арену.