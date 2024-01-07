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Тарасова считает, что никакого регресса российского спорта нет

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что никакого регресса российского спорта нет.
Тарасова считает, что никакого регресса российского спорта нет
  • РИА Новости

«Не считаю, что уровень наших спортсменов упал. Никакого регресса российского спорта нет, мы конкурентоспособны», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Тарасова высказала мнение касательно возвращения российских фигуристов на международную арену.

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