Тарасова считает, что никакого регресса российского спорта нет
- РИА Новости
«Не считаю, что уровень наших спортсменов упал. Никакого регресса российского спорта нет, мы конкурентоспособны», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Тарасова высказала мнение касательно возвращения российских фигуристов на международную арену.