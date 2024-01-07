Мостовой: когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о развитии российского футбола.

«Как развиваться в изоляции? Что мешало развиваться 20 лет назад? Развиваться надо всю жизнь. Когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Булыкин верит в возвращение России на международную арену в 2024 году.