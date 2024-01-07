Нигматуллин: мой претендент на вылет из РПЛ — это «Сочи»

Бывший вратарь сборной России по футболу и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о «Сочи».

«Сейчас новый и серьёзный тренер у «Сочи». Наверное, будут перемены в составе. Но команда выглядит слишком неконкурентоспособной. Пока мой претендент на вылет — это «Сочи», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» (36). Третье занимает «Динамо» (32). «Сочи» — на последнем, 16-м месте с 11 очками.

Ранее Денис Черышев заявил, что лидерство «Краснодара» в РПЛ — это позитив для российского футбола.