Камельзон: победа Рублёва — заслуга его команды, мамы и Федерации тенниса России

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире категории ATP 250 в Гонконге.

«Это хорошая тренировка перед Australian Open. Я поздравляю не только его, но и всех болельщиков. Это заслуга его команды, мамы, которая воспитала такого спортсмена, и Федерации тенниса России», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Теннисист выиграл турнир ATP 250 в Гонконге. В финале он победил финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Для Рублёва это 15-й титул ATP в карьере и первый титул в 2024 году.

Ранее Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале WTA 500 в Брисбене.