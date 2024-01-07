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Камельзон: победа Рублёва — заслуга его команды, мамы и Федерации тенниса России

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире категории ATP 250 в Гонконге.
Камельзон: победа Рублёва — заслуга его команды, мамы и Федерации тенниса России
  • Gettyimages.ru

«Это хорошая тренировка перед Australian Open. Я поздравляю не только его, но и всех болельщиков. Это заслуга его команды, мамы, которая воспитала такого спортсмена, и Федерации тенниса России», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Теннисист выиграл турнир ATP 250 в Гонконге. В финале он победил финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Для Рублёва это 15-й титул ATP в карьере и первый титул в 2024 году.

Ранее Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале WTA 500 в Брисбене.

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