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Луи Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Бензема

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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что клуб должен подписать форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема.
Луи Саа посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Бензема
  • Gettyimages.ru

«Бензема изменил бы атаку, и это именно то, что МЮ сейчас нужно. Он определённо забивал бы голы, а также гарантировал лучшую командную игру», — цитирует Саа Get Football News France.

Напомним, что Бензема с 2009 по 2023 год защищал цвета «Реала», с которым выиграл пять Лиг чемпионов. Французский игрок в 2022-м также стал обладателем «Золотого мяча».

В текущем сезоне Бензема провёл за саудовский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Бензема может вернуться в «Лион».

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