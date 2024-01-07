RT в Telegram
Подпишись

AS: ведущим саудовским клубам ограничили финансирование для зимних трансферов

Короткая ссылка
Клубы из Саудовской Аравии не смогут этой зимой проявить прежнюю активность на трансферном рынке.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) ввёл ограничения на траты в зимнее трансферное окно для «Аль-Хиляля», «Аль-Насра», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли», сообщает AS.

Отмечается, что клубы по-прежнему имеют право проводить сделки, но должны будут финансировать их самостоятельно.

3 января стало известно, что нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти в «Лион» в зимнее трансферное окно. Его соглашение с саудовским клубом рассчитано до 2026 года. 

Ранее высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии изменил действующий лимит на легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить