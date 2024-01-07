AS: ведущим саудовским клубам ограничили финансирование для зимних трансферов

Клубы из Саудовской Аравии не смогут этой зимой проявить прежнюю активность на трансферном рынке.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) ввёл ограничения на траты в зимнее трансферное окно для «Аль-Хиляля», «Аль-Насра», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли», сообщает AS.

Отмечается, что клубы по-прежнему имеют право проводить сделки, но должны будут финансировать их самостоятельно.

3 января стало известно, что нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может перейти в «Лион» в зимнее трансферное окно. Его соглашение с саудовским клубом рассчитано до 2026 года.

Ранее высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии изменил действующий лимит на легионеров.