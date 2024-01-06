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Мостовой считает, что без Салаха «Ливерпулю» будет сложно победить «Арсенал» в Кубке

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом».
Мостовой считает, что без Салаха «Ливерпулю» будет сложно победить «Арсенал» в Кубке
  • РИА Новости

«В матче между «Арсеналом» и «Ливерпулем» мне просматривается ничейный результат. Для «Ливерпуля» Салах, который отправился в расположение сборной Египта, — ощутимая потеря. Поэтому 55 на 45 в пользу «Арсенала», — приводит слова Мостового ODDS.

Игра «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится 7 января в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, Мостовой считает, что «Ахмат», «Балтика», «Оренбург» и «Сочи» могут вылететь из РПЛ.

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