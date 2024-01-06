В «Спартаке» заявили, что вопрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды не стоит
- РИА Новости
«Приговор по делу Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции не стоит», — приводит слова Завьяловой Sport24.
Сообщалось, что по причине того, что у Нидерландов есть договор об экстрадиции с ОАЭ, в случае, если голландская прокуратура проинформирует власти о нахождении Промеса на территории их страны, в отношении нападающего вступит в силу соглашение об экстрадиции преступников.
Промес был признан виновным в Нидерландах в нанесении ножевого ранения своему племяннику.
Ранее сообщалось, что Промес стал резидентом ОАЭ и сможет полететь со «Спартаком» на сборы.