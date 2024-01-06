Афиногенов: Фёдорову надо дать спокойно работать в ЦСКА

Бывший нападающий сборной России и «Баффало Сэйбрз» Максим Афиногенов высказался о занимающем пост главного тренера ХК ЦСКА Сергее Фёдорове.

«Главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова сейчас лучше не трогать? А как его можно трогать? Он принёс два кубка! Это, во-первых, наш самый великий игрок. Во-вторых, он показал себя и как один из великих наших тренеров теперь. Конечно, таких людей не надо трогать, им надо дать спокойно работать», — приводит слова Афиногенова «Чемпионат».

В текущем сезоне ЦСКА набрал 52 очка и занимает шестое место в таблице Западной конференции.

Ранее Афиногенов раскритиковал решение не вызывать Овечкина на Матч звёзд НХЛ.