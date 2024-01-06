RT в Telegram
Подпишись

Фигуристы Чикмарёва и Янченков не намерены менять спортивное гражданство

Короткая ссылка
Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков не намерены менять спортивное гражданство.
Фигуристы Чикмарёва и Янченков не намерены менять спортивное гражданство
  • РИА Новости

«За другую страну мы точно выступать не хотели бы. Нас полностью всё устраивает в России, это наша Родина. Развиваться в России в нашем виде лучше всего, и условий таких, как у нас, у других стран, по сути, нет», — приводит слова Янченкова «Спорт-Экспресс».

На прошедшем чемпионате России дуэт занял третье место.

Напомним, что 9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 

Ранее сообщалось, что Слюсаренко считает уровень российского парного катания одним из лучших в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить