Фигуристы Чикмарёва и Янченков не намерены менять спортивное гражданство

Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков не намерены менять спортивное гражданство.

«За другую страну мы точно выступать не хотели бы. Нас полностью всё устраивает в России, это наша Родина. Развиваться в России в нашем виде лучше всего, и условий таких, как у нас, у других стран, по сути, нет», — приводит слова Янченкова «Спорт-Экспресс».

На прошедшем чемпионате России дуэт занял третье место.

Напомним, что 9 октября Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Слюсаренко считает уровень российского парного катания одним из лучших в мире.