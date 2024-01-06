Российский пловец Минаков заявил, что в США и Европе много грязи и эмигрантов

Российский пловец Андрей Минаков считает США и Европу небезопасными и некомфортными для проживания.

«Если говорить о безопасности, это очень хороший вопрос. Кто бы что ни говорил, но и на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Это уже не страны, которые были десять лет назад», — приводит слова Минакова РИА Новости.

По мнению пловца, Россия в плане безопасности и комфорта опережает.

«Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», — добавил он.

21-летний россиянин является трёхкратным призёром чемпионата мира по плаванию. С 2020 года он учится в Стэнфордском университете.

Ранее Минаков заявил, что в Америке у всех зашкаливает лицемерие.