Орлов назвал особенным возвращение в Вашингтон впервые после обмена в «Каролину»

Российский защитник «Каролина Харрикейнз» Дмитрий Орлов поделился эмоциями от первого после обмена матча против «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Особенный вечер для меня — вернуться в Вашингтон впервые после обмена. Меня задрафтовали в 2009 году, я отыграл 12 лет в НХЛ. Конечно, много прекрасных воспоминаний… Было не так легко посмотреть памятное видео. Сегодня были приятные овации», — приводит слова Орлова американский журналист Том Гуллитти на своей странице в социальной сети Х.

Защитник добавил, что на прошедшей встрече присутствовали члены его семьи и друзья.

«Они все меня поддерживают. Внутри меня сейчас кипят эмоции», — сказал он.

Игра проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

32-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников повторил рекорд по серии с 2+ очками в матче НХЛ.