Агент Ленини работает над переходом игрока «Краснодара» в другой клуб РПЛ

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал о будущем своего клиента.

«Официальных предложений у нас нет. Никто не связывался со мной. Но я также работаю и над возможным переходом Кевина в другой российский клуб», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 15 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ленини составляет €1,2 млн.

Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук останется в петербургском клубе.