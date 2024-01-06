Агент Ленини работает над переходом игрока «Краснодара» в другой клуб РПЛ
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«Официальных предложений у нас нет. Никто не связывался со мной. Но я также работаю и над возможным переходом Кевина в другой российский клуб», — приводит слова Фернандеса «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил один гол и отдал одну голевую передачу в 15 матчах за «быков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ленини составляет €1,2 млн.
Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук останется в петербургском клубе.