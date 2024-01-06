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Двукратный чемпион мира по футболу Загалло скончался в возрасте 92 лет

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Бывший футболист сборной Бразилии Марио Загалло умер на 93-м году жизни.
Двукратный чемпион мира по футболу Загалло скончался в возрасте 92 лет
  • Gettyimages.ru

«С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. Гигантский идол. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений. Благодарим Бога за время, которое мы смогли провести с тобой, и просим отца, чтобы мы нашли утешение в добрых воспоминаниях и великом примере, который ты нам оставляешь», — сообщается на сайте экс-футболиста в социальной сети.

Загалло является двукратным чемпионом мира по футболу как игрок (1958, 1962) и как тренер (1970, 1994).

Ранее сообщалось, что в Германии скончался 25-летний бывший футболист «Лейпцига».

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