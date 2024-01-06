Двукратный чемпион мира по футболу Загалло скончался в возрасте 92 лет

Бывший футболист сборной Бразилии Марио Загалло умер на 93-м году жизни.

«С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. Гигантский идол. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений. Благодарим Бога за время, которое мы смогли провести с тобой, и просим отца, чтобы мы нашли утешение в добрых воспоминаниях и великом примере, который ты нам оставляешь», — сообщается на сайте экс-футболиста в социальной сети.

Загалло является двукратным чемпионом мира по футболу как игрок (1958, 1962) и как тренер (1970, 1994).

Ранее сообщалось, что в Германии скончался 25-летний бывший футболист «Лейпцига».