Мамиашвили сообщил, что ФСБР готовит массовую ревизию региональных федераций
«Нашей первостепенной задачей станет формирование резерва — персональная ответственность за это лежит на плечах федерации и регионов. В новом году пройдёт тотальная ревизия всех — сколько спортсменов и тренеров зарегистрировано в федерации», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
Он подчеркнул, что особенно президенты региональных федераций обязаны бороться за каждый метр в продвижении древнейшего, любимейшего, достойного и интересного олимпийского вида спорта — спортивной борьбы.
Ранее Мамиашвили заявил, что условия МОК по допуску россиян к Олимпиаде были приняты под политическим давлением.