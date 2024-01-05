Мамиашвили сообщил, что ФСБР готовит массовую ревизию региональных федераций

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что руководство ФСБР сделало определённые коррективы в подходе к работе с учётом опыта за 2023 год.

«Нашей первостепенной задачей станет формирование резерва — персональная ответственность за это лежит на плечах федерации и регионов. В новом году пройдёт тотальная ревизия всех — сколько спортсменов и тренеров зарегистрировано в федерации», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Он подчеркнул, что особенно президенты региональных федераций обязаны бороться за каждый метр в продвижении древнейшего, любимейшего, достойного и интересного олимпийского вида спорта — спортивной борьбы.

Ранее Мамиашвили заявил, что условия МОК по допуску россиян к Олимпиаде были приняты под политическим давлением.



