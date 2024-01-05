Майоров не верит, что IIHF допустит Россию к международным соревнованиям
«Решает совет IIHF, а в нём у нас друзей кот наплакал. Я не очень верю, что что-то реально произойдёт, учитывая обстановку вокруг нашего спорта», — цитирует Майорова «Матч ТВ».
Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит допуск России к Олимпиаде-2026 и международным турнирам 12—13 февраля.
IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Ранее в IIHF заявили, что допуск России зависит от возможности безопасной организации соревнований.