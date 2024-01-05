IIHF рассмотрит допуск России до Олимпиады-2026 12—13 февраля
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«Обсуждение будущего России и Белоруссии пройдёт 12 и 13 февраля. Будет поднят вопрос допуска до международных соревнований и Олимпиады 2026 года», — цитирует Тардифа журналист Скотт Уилер в социальных сетях.
Напомним, что IIHF отстранила россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Ранее в IIHF заявили, что допуск России зависит от возможности безопасной организации соревнований.