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Аленичев впечатлён игрой «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ

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Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту» Дмитрий Аленичев не исключил, что «Краснодар» с обновлённым подходом к структуре игры способен завоевать золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

«Я впечатлён их игрой и тем, как она поменялась. Если раньше «Краснодар» старался играть в яркий атакующий футбол, то сейчас они стали действовать более прагматично, думать о результате игры, а не о её красоте», — цитирует Аленичева ТАСС.

Он подчеркнул, что изменение игры в лучшую сторону — это огромная заслуга главного тренера Владимира Ивича.

«Может быть, она стала более скучной, но с таким подходом «Краснодар» является реальным претендентом на чемпионство», — добавил Аленичев.

«Краснодар» по итогам 18 туров с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй позиции располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Аленичев заявил, что с таким составом «Спартак» должен бороться минимум за тройку в РПЛ.

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