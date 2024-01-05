Осужденный за убийство паралимпиец Писториус освобождён по УДО

Южноафриканский легкоатлет-паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за убийство своей девушки Ривы Стенкамп, освобождён условно-досрочно.

Департамент исправительных учреждений ЮАР сообщил, что 37-летний южноафриканец уже находится в своём доме в Лондоне.

В 2016 году шестикратного чемпиона летних Паралимпийских игр приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве. Спустя год срок заключения был увеличен до 13 лет и пяти месяцев.

В ноябре 2023-го суд удовлетворил прошение экс-легкоатлетка об УДО.

Ранее сообщалось, что американского футболиста Серхио Брауна арестовали в США по подозрению в убийстве матери.