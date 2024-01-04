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Артур Нигматуллин: из самых ярких игроков года выделю Севикяна и Кордобу

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Голкипер нижегородского «Пари НН» Артур Нигматуллин отметил игру своего одноклубника, полузащитника Эдгара Севикяна, и нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в 2023 году.

«Из нашей команды, бесспорно, выделю Севикяна в этом году. Можно также выделить игроков обороны: Гоцука, Александрова, Каккоева. Но если взять одного яркого, то это Севикян. Из других команд если взять, назову ещё Кордобу», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

22-летний Севикян в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах забил семь голов. 30-летний Кордоба в 20 играх забил 11 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича лучшим специалистом РПЛ в 2023 году.

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