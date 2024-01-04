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Камоцци: Миранчук заслуживает играть больше матчей в «Аталанте»

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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Камоцци: Миранчук заслуживает играть больше матчей в «Аталанте»
  • globallookpress.com
  • © Michele Maraviglia/Keystone Press Agency

«Алексей Миранчук — хороший игрок и заслуживает того, чтобы играть больше матчей в «Аталанте». Он доказал это в матче против «Сассуоло». Гасперини нужно по-новому взглянуть на Алексея: пришло его время играть дольше. А Миранчуку нужно продолжать играть в чемпионате Италии», — цитирует Камоцци odds.ru.

По его мнению, «Аталанта» в атаке играет смелее, чем «Рома».

«И в последнее время команда Гасперини набрала неплохой ход. Нас ждёт интересная игра от команд — соседей по турнирной таблице. Думаю, обе команды постараются отличиться», — заключил Камоцци.

Миранчук в сезоне-2023/24 в девяти матчах в Серии А забил один мяч. В кубковом матче с «Сассуоло» Алексей провёл на поле 86 минут и отметился голом и голевой передачей.

Ранее Миранчук заявил, что мог сделать хет-трик в матче Кубка Италии с «Сассуоло».

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