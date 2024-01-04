RT в Telegram
Подпишись

В Польше осудили отказавшегося жать руку россиянину шахматиста

Короткая ссылка
Бывший кандидат на пост президента Польши Яцек Вилк раскритиковал соотечественника Ян-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по рапиду 2023 года.
В Польше осудили отказавшегося жать руку россиянину шахматиста
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Спорт должен быть альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом не только низко, но также противоречит его сути. Спортсмен должен решить, чем он занимается — спортом или политикой», — написал Вилк в социальной сети.

Инцидент произошёл ещё 26 декабря, однако скандальный эпизод получил распространение лишь сейчас, после публикации журналиста CT24 Андреаса Пападопулоса.

Согласно регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать жалобу.

Встреча между гроссмейстерами завершилась вничью.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал дураком польского шахматиста за отказ пожать руку россиянину.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить