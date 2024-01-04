В Польше осудили отказавшегося жать руку россиянину шахматиста

Бывший кандидат на пост президента Польши Яцек Вилк раскритиковал соотечественника Ян-Кшиштофа Дуду, который отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по рапиду 2023 года.

«Спорт должен быть альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом не только низко, но также противоречит его сути. Спортсмен должен решить, чем он занимается — спортом или политикой», — написал Вилк в социальной сети.

Инцидент произошёл ещё 26 декабря, однако скандальный эпизод получил распространение лишь сейчас, после публикации журналиста CT24 Андреаса Пападопулоса.

Согласно регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать жалобу.

Встреча между гроссмейстерами завершилась вничью.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал дураком польского шахматиста за отказ пожать руку россиянину.





