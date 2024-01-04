Тикнизян считает одной из главных проблем излишнюю эмоциональность

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что постарается держать себя в руках при общении с арбитрами на футбольных матчах.

«Я к судьям очень хорошо отношусь. Всё это — эмоции, но в любом случае эмоции не могут служить оправданием такого поведения. На сегодняшний день именно это — моя главная проблема, необходимо как можно скорее совладать с этим», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

При этом, по словам футболиста, у судей «крайне несправедливая профессия».

«Ты можешь 89 минут отсудить замечательно, а на 90-й допустить ошибку, которую все потом будут обсуждать», — добавил Тикнизян.

Тикнизян в сезоне-2023/24 получил две красные карточки. На счету футболиста восемь голов во всех турнирах.

Ранее Тикнизян заявил, что Сперцяну пора уезжать в Европу.