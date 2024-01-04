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Ферстаппен назвал цирком формат спринта и призвал к изменениям в «Формуле-1»

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Трёхкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен считает, что руководство чемпионата должно пересмотреть схему проведения гонок перед основным стартом этапа.
Ферстаппен назвал цирком формат спринта и призвал к изменениям в «Формуле-1»
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Мне так не нравится нынешний формат. Всего один быстрый круг? Зачем нам все эти странности? Даже мне интересно, какие теперь будут правила. Я чувствую себя потерянным. Это похоже на цирк», — цитирует Ферстаппена Auto, Motor und Sport.

При этом он дал понять, что не против того, чтобы перед квалификацией была только одна тренировка.

«Но новая квалификация для спринта? Это не даёт многого, потому что мы уже провели большую квалификационную сессию. Это самая важная сессия», — добавил нидерландец.

Спринтерские гонки в сезоне 2023 года проходили на шести этапах. В первый день этапа пилоты проводили свободную практику и квалификацию к воскресной гонке. Квалификация к спринту и сама спринтерская гонка проходили в субботу.

Ранее Ферстаппен заявил, что женщинам будет сложно управлять болидом «Формулы-1».



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