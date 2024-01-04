Романцев — о спартаковской погоде: это не миф

Самый титулованный главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что красно-белые под его руководством на самом деле действовали эффективнее на поле в дождливую погоду.

«Это сто процентов так. Дождичек должен быть и поле быстрое. Это не миф. Я любил сам играть в такую погоду. Отдаёшь мяч низом, а он ускоряется. Вот этот как раз спартаковская игра. Спартаковский дух тоже есть. Но я так красиво и глубоко рассказать не смогу (смеется)», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Романцев является чемпионом СССР в составе «Спартака». На посту главного тренера он восемь раз завоевал с московской командой золотые медали чемпионата России и стал трёхкратным обладателем Кубка страны.

4 января бывший наставник красно-белых отмечает 70-летие.

Ранее Романцев заявил, что мог пойти на любой конфликт, если это в интересах дела.





