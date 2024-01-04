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Мамиашвили пожелал российским борцам сделать для себя окончательный выбор

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил надежду о скором завершении изоляции отечественного спорта.
Мамиашвили пожелал российским борцам сделать для себя окончательный выбор
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Пожелаю каждому сделать для себя окончательный выбор. Никогда не смогу понять людей, которые меняют гражданство, но Бог им судья — у каждого свои резоны. У меня своя позиция на этот счёт. Желаю веры, что всё у нас будет нормально», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

При этом он подчеркнул, что россиян «хотят развести по разные стороны, поэтому нужно понимать свою личную ответственность в этой ситуации».

«Как бы высокопарно это не звучало, но на нас равняются», — заключил глава ФСБР.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Мамиашвили заявил, что четверо российских борцов уже отобрались на Олимпиаду.

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