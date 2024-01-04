«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь» в КХЛ
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Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Игоря Ларионова.
В составе победителей дубль оформил Денис Ян (28-я и 51-я минуты). Победную шайбу забросил Максим Летунов (62-я). У проигравших отличились Нолан Мойл (15-я) и Кайл Вуд (37-я).
«Торпедо» (59 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (36) располагается на десятой строчке.
Ранее петербургский СКА на своём льду нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче КХЛ.