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«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь» в КХЛ

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Нижегородское «Торпедо» на своём льду в овертайме нанесло поражение китайскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Торпедо» в четвёртый раз в сезоне обыграло «Куньлунь» в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Игоря Ларионова.

В составе победителей дубль оформил Денис Ян (28-я и 51-я минуты). Победную шайбу забросил Максим Летунов (62-я). У проигравших отличились Нолан Мойл (15-я) и Кайл Вуд (37-я).

«Торпедо» (59 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» (36) располагается на десятой строчке.

Ранее петербургский СКА на своём льду нанёс разгромное поражение подмосковному «Витязю» в матче КХЛ.

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