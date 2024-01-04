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Гладилин назвал ключевые человеческие качества Романцева

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о ключевых качествах экс-наставника красно-белых Олега Романцева.
Гладилин назвал ключевые человеческие качества Романцева
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Это был серьёзный и вдумчивый футболист, который позже стал капитаном команды. Было видно, что он одарённый и трудолюбивый парень, а потому партнёры начали общаться с ним на равных. Олег Иванович — это характер, целеустремлённость и интеллект, которые вложили в него мама с папой. Не случайно выдающийся руководитель клуба Николай Петрович Старостин говорил: «В «Спартаке» дураки не играют», — заявил Гладилин RT.

Ранее Юран рассказал, как Романцев позволил ему устроить взбучку футболистам «Спартака» в матче Лиги чемпионов.

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