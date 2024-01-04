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Агент Дивеева: всё идет к тому, что Игорь будет готов к возобновлению сезона

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Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о восстановлении своего клиента после операции.
Агент Дивеева: всё идет к тому, что Игорь будет готов к возобновлению сезона
  • globallookpress.com

«Игорь продолжает тренироваться и в отпуске. Пока прогноз не меняется — рассчитываем, что Игорь будет полноценно тренироваться начиная со второго сбора. Всё к этому идёт», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист не играет с 15 июля, когда получил травму в матче за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом». 

Ранее сообщалось, что «Жил Висенте» готов отпустить Перейру в ЦСКА за €10 млн.

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