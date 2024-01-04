Ушёл из жизни тренер «Балтики» Ткаченко

В 70 лет скончался тренер «Балтики» Леонид Ткаченко.

«Сегодня утром перестало биться сердце Леонида Ивановича Ткаченко… Заслуженный балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно. Светлая память!» — написала пресс-служба клуба.

Ткаченко является рекордсменом «Балтики» среди тренеров по количеству матчей. Он выступал за калининградский клуб в качестве футболиста, а в 1995 году возглавил команду как тренер.

Ткаченко вошёл в тренерский штаб Сергея Игнашевича в прошлом сезоне. Он помог клубу вернуться в Российскую премьер-лигу.

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