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Ушёл из жизни тренер «Балтики» Ткаченко

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В 70 лет скончался тренер «Балтики» Леонид Ткаченко.
Ушёл из жизни тренер «Балтики» Ткаченко
  • РИА Новости

«Сегодня утром перестало биться сердце Леонида Ивановича Ткаченко… Заслуженный балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно. Светлая память!» — написала пресс-служба клуба.

Ткаченко является рекордсменом «Балтики» среди тренеров по количеству матчей. Он выступал за калининградский клуб в качестве футболиста, а в 1995 году возглавил команду как тренер.

Ткаченко вошёл в тренерский штаб Сергея Игнашевича в прошлом сезоне. Он помог клубу вернуться в Российскую премьер-лигу.

Ранее агент Арбузова подтвердил скорый переход полузащитника ЦСКА в «Балтику».

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