RT в Telegram
Подпишись

Непомнящий высмеял арбитра, который наказал его за договорной матч на ЧМ по блицу

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о словах главного судьи чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан) Ивана Сыровы.

«Конечно, благодарили. Благодарили, что им не присудили нулевую ничью», — написал Непомнящий в социальных сетях.

В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью. После матча Международная шахматная федерация опубликовала отчёт судьи из Словакии Ивана Сыровы, решившего поставить россиянам ноль очков за договорную игру.

По итогам турнира Карлсен стал чемпионом мира, Дубов занял второе место, а Непомнящий — пятое.

Ранее Непомнящий пожелал ФИДЕ мудрых судей после скандала на чемпионате мира по блицу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить