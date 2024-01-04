Непомнящий высмеял арбитра, который наказал его за договорной матч на ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о словах главного судьи чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан) Ивана Сыровы.

«Конечно, благодарили. Благодарили, что им не присудили нулевую ничью», — написал Непомнящий в социальных сетях.

В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью. После матча Международная шахматная федерация опубликовала отчёт судьи из Словакии Ивана Сыровы, решившего поставить россиянам ноль очков за договорную игру.

По итогам турнира Карлсен стал чемпионом мира, Дубов занял второе место, а Непомнящий — пятое.

Ранее Непомнящий пожелал ФИДЕ мудрых судей после скандала на чемпионате мира по блицу.