RT в Telegram
Подпишись

Дизайнер Куклычева: Косторная должна мне 240 тыс. рублей за костюмы

Короткая ссылка
Дизайнер костюмов Алёна Куклычева раскрыла подробности конфликта с чемпионкой Европы по фигурному катанию Алёной Косторной.

«Алёна Косторная не оплатила ряд костюмов для короткой и произвольной программ, в которых она уже выступает, — 240 тыс. рублей. Всё было оформлено официально, был выставлен счёт, есть соответствующие документы», — цитирует Куклычеву «Матч ТВ».

По её словам, также Косторная выступала в её костюмах в ледовых шоу.

«Была договорённость, что она вернёт их. Часть она вернула, часть ещё нет. Это другая история. А на соревнования мы шили ей костюмы за деньги, она ещё на прокатах выходила в них», — добавила Куклычева.

Косторная немногим ранее назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества.

Куклычева 3 января написала в социальных сетях о прекращении деловых взаимоотношений с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просит 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы.

Ранее Георгий Куница, выступающий в паре с Алёной Косторной, прокомментировал выступление на чемпионате России в Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить