Дизайнер Куклычева: Косторная должна мне 240 тыс. рублей за костюмы

Дизайнер костюмов Алёна Куклычева раскрыла подробности конфликта с чемпионкой Европы по фигурному катанию Алёной Косторной.

«Алёна Косторная не оплатила ряд костюмов для короткой и произвольной программ, в которых она уже выступает, — 240 тыс. рублей. Всё было оформлено официально, был выставлен счёт, есть соответствующие документы», — цитирует Куклычеву «Матч ТВ».

По её словам, также Косторная выступала в её костюмах в ледовых шоу.

«Была договорённость, что она вернёт их. Часть она вернула, часть ещё нет. Это другая история. А на соревнования мы шили ей костюмы за деньги, она ещё на прокатах выходила в них», — добавила Куклычева.

Косторная немногим ранее назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества.

Куклычева 3 января написала в социальных сетях о прекращении деловых взаимоотношений с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просит 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы.

Ранее Георгий Куница, выступающий в паре с Алёной Косторной, прокомментировал выступление на чемпионате России в Челябинске.