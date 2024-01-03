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«Спартак» интересуется форвардом «Бенфики» Мусой

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Нападающий «Бенфики» Петар Муса может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
«Спартак» интересуется форвардом «Бенфики» Мусой
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Rodrigues

25-летний хорватский форвард попал в сферу интересов столичного клуба после назначения на должность спортивного директора Томаша Амарала, сообщает UOL.

Уточняется, что команда из Португалии готова отпустить футболиста сборной Хорватии за €10 млн. 

Муса в сезоне-2023/24 в 12 матчах забил четыре мяча. Его контракт с лиссабонской командой истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» намерено отдать в аренду полузащитников московской команды Даниила Зорина и Максима Лайкина.

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