Хачанов проиграл 69-й ракетке мира в первом матче нового сезона

Российский теннисист Карен Хачанов с поражения стартовал на турнире категории ATP 250 в Гонконге.

В матче второго круга россиянин уступил 69-й ракетке мира Эмилю Руусувуори из Финляндии. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2 в пользу финна. Продолжительность игры составила 2 часа 25 минут.

Таким образом, Хачанов с поражения начал новый теннисный сезон-2024 и не смог выйти в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева разгромила Людмилу Самсонову и вышла в третий круг турнира в Брисбене.