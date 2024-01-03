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Хачанов проиграл 69-й ракетке мира в первом матче нового сезона

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Российский теннисист Карен Хачанов с поражения стартовал на турнире категории ATP 250 в Гонконге.
Хачанов проиграл 69-й ракетке мира в первом матче нового сезона
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

В матче второго круга россиянин уступил 69-й ракетке мира Эмилю Руусувуори из Финляндии. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 6:2 в пользу финна. Продолжительность игры составила 2 часа 25 минут.

Таким образом, Хачанов с поражения начал новый теннисный сезон-2024 и не смог выйти в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева разгромила Людмилу Самсонову и вышла в третий круг турнира в Брисбене. 

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