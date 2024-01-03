Хави: «Барселона» сейчас не может себе позволить Мбаппе или Холанда

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, хотел бы он подписать в команду звёздных нападающих Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

«Мы не можем представить, чтобы Холанд или Мбаппе присоединились к «Барселоне» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

После 18 туров испанской примеры сине-гранатовые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Лидером является «Реал» с 45 баллами.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes.