Хави: «Барселона» сейчас не может себе позволить Мбаппе или Холанда
- AP
- © Jose Breton
«Мы не можем представить, чтобы Холанд или Мбаппе присоединились к «Барселоне» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
После 18 туров испанской примеры сине-гранатовые занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Лидером является «Реал» с 45 баллами.
Ранее сообщалось, что «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes.