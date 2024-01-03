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Чалов: в 2023 году я точно стал сильнее как футболист

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, в чём стал лучше в 2023 году.
Чалов: в 2023 году я точно стал сильнее как футболист
  • РИА Новости

«За год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Напомним, что нападающий стал лучшим в РПЛ по системе «гол + пас» в 2023 году. На его счету 17 голов и семь результативных передач.

После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Чалов оценил по 10-балльной шкале 2023 год для ЦСКА.

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